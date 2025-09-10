ETV Bharat / bharat

ಆನೆಗಳಿಗೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್..ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್​​​​​ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ, ಗಜಪಡೆಗೆ ಪುನರ್​​ಯೌವನದ ಭಾಗ್ಯ!

ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಪುನರ್ಯೌವನ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಸಾಜ್ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.

ಆನೆಗಳಿಗೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್..ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
ಮಂಡ್ಲಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 7 ದಿನಗಳ ಪುನರ್ಯೌವನ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ಕಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಔರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 17 ಇಲಾಖಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಆನೆಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್: ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೋಳ, ಅನಾನಸ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿಬಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾವುತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನೌಕರರು ಆನೆಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಇದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಯೌವನ ಶಿಬಿರ: ಈ ಪುನರ್ಯೌವನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಣಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆನೆ ಪುನರ್ಯೌವನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 17 ಇಲಾಖಾ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವವರನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಆನೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆನೆಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ: ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೋಳ, ಅನಾನಸ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಣಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಆನೆ ಶಿಬಿರವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲ ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮಾವುತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ರವೀಂದ್ರ ಮಣಿ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದೆಡೆ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಆಗಿರುವ ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯು ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ : ಕೆಲವು ಆನೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕನ್ಹಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿವೆ. ಈ ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರವೀಂದ್ರ ಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.

