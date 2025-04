ETV Bharat / bharat

ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಲಶಗಳ ಮೇಳ, ’ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಣಿ’: ಅದ್ಬುತ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋದೇ ಚಂದ.. ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ - MANDALA IMMERSION KALASH AND JAWARE

ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಲಶಗಳ ಮೇಳ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಣಿ: ಅದ್ಬುತ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋದೇ ಚಂದ ( ETV Bharat )

Published : April 7, 2025 at 9:03 AM IST

ಮಂಡಲ,ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಗರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಚೌಗನ್​ ಮಾಧಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯ ದರ್ಬಾರು ಎಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಎರಡೂ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ರತ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಕಲಶ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಈ ಶಕ್ತಿಪೀಠವನ್ನು 'ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚೌಗನ್ ದರ್ಬಾರ್‌ಗೆ ಮಂಡಲವಲ್ಲದೇ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುವ 4 ಸಾವಿರ ಕಲಶ ಮತ್ತು ಜವರೆ ನಿಮಜ್ಜನ (ETV Bharat) ಈ ವರ್ಷ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಕಲಶ ಹಾಗೂ ಜವರೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಛಾಯೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದಾಗ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತರು.

ಸತತ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೌಗನ್ ಮಾಧಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಪುರೋಹಿತರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧುನಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೌಗನ ಈ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಚೌಗನ ಮಾಧಿಯಾದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಾಯಿ ನರ್ಮದೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ (ETV Bharat) ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ (ETV Bharat) ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ನಿಮಜ್ಜನ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಚೌಗನ ಮಾಧಿಯಾದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಾಯಿ ನರ್ಮದೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಭಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಹಿಡಿದು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಇದನ್ನು ಓದಿ: 6 ದಿನದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಡಬ್ಬಾವಾಲಾಗಳು: ನಿಖರ ಸಮಯ, ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಈ ಅನ್ನದಾತರು

