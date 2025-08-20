ETV Bharat / bharat

ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - MAN SETS A FIRE FEMALE TEACHER

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯುವಕ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಆತ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

man-sets-afire-female-teacher-over-love-affair-in-mps-narsinghpur
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : August 20, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 11:00 AM IST

ನರ್ಸಿಂಗ್ಪುರ್​​​ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರೀತಿ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನರ್ಸಿಂಗ್ಪುರದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟುವರೆ ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್​ ಕೊಚರ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

26 ವರ್ಷದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಜಬಲ್ಪುರ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಡಿಎಸ್​ಪು ಸಂದೀಪ್​ ಭೂರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಆರೋಪಿ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್​ ಕೊಚರ್​ ನರ್ಸಿಂಗ್ಪುರ್​ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿಎಸ್​ ಪಟೇಲ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಲ್ಯಾಬ್​ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್​ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಘಾಜಿಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಹಾರಾಜ್‌ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೂಸುಫ್‌ಪುರ್ ಮುಹಮ್ಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮಾ ಹತ್ಯೆಯಾದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿತ್ಯ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದನು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

