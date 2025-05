ETV Bharat / bharat

8 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ವಿಲನ್​​​: ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಯ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ - MAN MARRIES DEAD GIRLFRIEND

ಮೌಲಿ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಬಾರಿಕ್ ( ETV Bharat )

ಹೌರಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕುಂಕುಮ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ. ಆದರೆ ಆ ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮನಕಲಕುವ ನೈಜ ಕಥೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯಕರ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಕ್ರೈಲ್‌ನ ಮೌಲಿ ಮಂಡಲ್ (23) ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಬಾರಿಕ್ (23) ಅವರು ಹೌರಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇವರದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಮೌಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣವೆಂದು 2 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೌಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿತು. ಮೌಲಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಮೌಲಿ ಮೇ 2ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಳು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಸಾಗರ್ ಮೌಲಿಯ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್​​ ಸೋತು ಹೋದರೂ, ಅವಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೌಲಿಯನ್ನು ಮಧುಮಗಳಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟು, ಅವಳಿಷ್ಟದಂತೆ ಗುಲಾಬಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಶಂಕದ ಬಳೆ ತೊಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೊಸೆ: ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಮದುಮಗಳು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕುಟುಂಬ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಮೌಲಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವಳ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ-ಸಾಗರ್​: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಗರ್‌ ಗದ್ಗತಿತನಾದ. "ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆ. SSKMಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಗುಣಮುಖಳಾದಳು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅವಳು ಕಾಳಿಘಾಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದನು. "ಅವಳು ಗುಲಾಬಿ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವಳ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ" ಎಂದು ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಗರ್​ನನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ: ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲಿಯ ಸಹೋದರ ಅನಿಮೇಶ್​ ಮೊಂಡಲ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಗರ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಗರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ CRPF ಯೋಧ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ

