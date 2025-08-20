ETV Bharat / bharat

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ! - MAN ATTACKS DELHI CM

ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ.

ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 10:04 PM IST

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್): ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಮೇಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಮೂಲದ ರಾಜೇಶ್ ಸಕಾರಿಯಾ (41) ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಗಾರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾನುಬೆನ್ ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2017 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಸರಾಯಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಸರ್ವಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ, ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈತ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಈತ ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ನಗರದ ಕೊಥಾರಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕುಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ರಾಜೇಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ರಾಜ್‌ಕೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜೇಶ್ ತಾಯಿ ಭಾನುಬೆನ್, ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಭಾನುಬೆನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

