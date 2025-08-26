ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲತ್ತೂರು ಮೂಲದ ವಿಜಿಲ್ (29) ಎಂಬ ಯುವಕನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಿಜಿಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಆತನ ಗೆಳೆಯರೇ ಶವವನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ನರಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಜಿಲ್ ಗೆಳೆಯರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ದಿಪೇಶ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಓರ್ವ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುವಕ ಸಾವು: ವಿಜಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 24, 2019 ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರೋವರಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಜಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆಗ ಆತನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ವಿಜಿಲಿನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಹೂಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರೋವರದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: ವಿಜಿಲ್ ಕಾಣೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಳೆಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸಿಪಿ ಪಿ.ಬಿಜುರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ವಿಜಿಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಫೋನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೂಳಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿ ಎಸೆದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಮೊದಲು ಶವವನ್ನು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಭೂಮಿ ಅಗೆದು ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದೆವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
