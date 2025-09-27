ETV Bharat / bharat

ಸುಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ- ಸ್ಫೋಟಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ

ನಕ್ಸಲರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಘಟಕದ ನಾಶವು ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

major-maoist-arms-and-explosives-manufacturing-unit-destroyed-in-chhattisgarhs-sukma
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 7:12 PM IST

ಸುಕ್ಮಾ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾದ ಮಾವೋವಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು 203ನೇ ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್​ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಕೊಯುಮೆಟಾ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋ ಗುಂಪುಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ, ಎರಡು ಬಿಜಿಎಲ್ (ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಲಾಂಚರ್), 12 ಖಾಲಿ ಬಿಜಿಎಲ್ ಶೆಲ್‌ಗಳು, 94 ಬಿಜಿಎಲ್ ಹೆಡ್‌ಗಳು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯಂತ್ರ, ಆರು ಮರದ ರೈಫಲ್ ಬಟ್‌ಗಳು, ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ನಾಲ್ಕು ಸೌರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಒಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಬಿಟ್ , ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಗಳು, ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಐಇಡಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು, ಆರು ಲೋಹದ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಟ್‌ಗಳು, ಆರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಟ್ಟರ್ ಚಕ್ರಗಳು, 80 ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ತುಣುಕುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಸ್ತು ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೆಟಗುಡ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಾವೋಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 249 ಜನ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತರಾದವರಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ನಂಬಲ ಕೇಶವ ರಾವ್​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಬಸವರಾಜು (70) ಹಾಗೂ ಐವರು ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಸಲ್​ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ತಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 220 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಸುಕ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಯ್​ಪುರ್​ ವಿಭಾಗದ ಗರಿದಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 27, ದುರ್ಗ್​​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಹ್ಲಾ-ಮಂಪುರ್- ಅಂಬಗಢ್​ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

