ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ

ಬಿಹಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION
ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 7, 2025 at 4:34 PM IST

ದರ್ಭಾಂಗ್(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಖೈರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ, 25 ವರ್ಷದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರು ಯುವ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಫೋಟೋಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಸಂಗೀತದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಬಳಿಕದ ಊಹಾಪೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ. ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನನ್ನ ಆದರ್ಶ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಭಂಗಾ ಮತ್ತು ಮಧುಬನಿ ನನ್ನ ತವರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಗಾಯಕಿಯ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಬುಧವಾರ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಎದುರು ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಹುದು. ಬೇಣಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು?: ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮಧುಬನಿಯ ಬೇನಿಪಟ್ಟಿಯವರು. ಇವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಹಾರದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಐಕಾನ್' ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಅವರು, ಬಿಹಾರದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ 2021ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

FOLK SINGER MAITHILI THAKURBIHAR SINGER MAITHILISINGER MAITHILI TO JOIN BJPಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್BIHAR ASSEMBLY ELECTION

