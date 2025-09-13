ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ DSP ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ!
ಮೈಹಾರ್ನ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 26 ದಿನಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಎಂಪಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಹಾರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಓದುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೈಹಾರ್ನ ನಿವಾಸಿ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರೇವಾ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
DSP ಆದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ : ವರ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 2024 ರ MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ DSP ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನನ್ನ ತಂದೆ ದಾಮೋಹ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದೆ. 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ದಾಮೋಹ್ನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 8.4 CGPA (ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ) ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು. ಆ ಬಳಿಕ ದಾಮೋಹ್ನ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
5ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ DSPಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ : 'ಕುಟುಂಬವು ದಾಮೋಹ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಹಾರ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಓದುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ MPPSCನ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದೆ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
26 ದಿನಗಳ ಮಗಳನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷಾ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 26 ದಿನಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ವರ್ಷಾ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 22, 2025 ರಂದು ಅವರು ಮಗಳು ಶ್ರೀಜಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಮಗಳನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಪತಿ : ವರ್ಷಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರೇವಾದ ಹಾಲು ಸಾಂಚಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. MPPSC 2024ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು DSP ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಅವರ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು.
'ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
