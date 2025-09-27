ಪ್ರೀತಿಸಿದನ ಕೊಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿ: ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವು ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಯುವಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 27, 2025 at 6:33 PM IST
ಮಹಾಸಮುಂದ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಾಥ ಶವ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಂಡೆ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 29, 2024 ರಂದು ನಗರದ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಘೋದರಿ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನ ಶವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶವ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರೇ ಶವವನ್ನು ಅನಾಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಘಟನೆಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನಗರ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಘೋದರಿ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ. ಮೃತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಹದ್ದಿನ ಹಚ್ಚೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆತ ರಾಯ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿದಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಯಸಿ: ಮೃತನನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಲವ್ಲಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ಲವ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೇರಿ ಆಕಾಶ್ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಆಕಾಶ್, ಅಭಿನವ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಂದ ಲವ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 2024 ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಲವ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಲವ್ಲಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಲವ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದರು.
ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಕಾಶ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25, 2024 ರಂದು, ಲವ್ಲಿಯ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಭಿನವ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶ್ ಲವ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ ಆಕಾಶ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿನವ್, ಲವ್ಲಿಯ ತಂದೆ, ಭಿಲಖ್ ಸಿಂಗ್, ಸಹೋದರ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ವೀರು ಎಂಬವರು ಜಗಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಕಾಶ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು: ಕೊಲೆಯ ನಂತರ, ಆಕಾಶ್ನ ಶವವನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮುಂದ್ಗೆ ತಂದರು. ಕಾರಣ, ಅಭಿನವ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲವ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ, ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಲವ್ಲಿಯ ತಂದೆ ಅಭಿಲಖ್ ಅವರು ಘೋದರಿ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ನ ಶವವನ್ನು ಎಸೆದರು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27, 2024 ರಂದು, ಆಕಾಶ್ನ ಶವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು. ಅದರ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಯಸಿ, ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಸೇರಿ ಆಕಾಶ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಲವ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಲವ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಕಾಶ್ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಜನವರಿ 5, 2025 ರಂದು ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
