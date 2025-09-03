ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1967ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
1952, 1957 ಮತ್ತು 1962ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ಆದರೆ, 1967ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 318 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 128 ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುರಿತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 32 ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅನಂತ ಶಯನಮ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದವು. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು, ಜನಸಂಘ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ 'ಸಂವಿದ್' (ಯುನೈಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವು. ಕೃಷಕ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷದ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅದರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಸಹಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು 33 ಅಂಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 1968ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 329 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ?: 1967ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 128 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 68 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ 26, ಪ್ರಜಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 18, ಸಿಪಿಐ 24, ಜನ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ 13, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ 3, ಸಿಪಿಐಎಂ 4 ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 33 ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಕೃಷಕ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
1967ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಟ್ನಾ ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಈಗ ಬಂಕಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಭ್ ಸಹಾಯ್ (ಕೆ.ಬಿ.ಸಹಾಯ್) ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಏಳು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ.
ಪಟ್ನಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಭ್ ಸಹಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಇದೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾ ರಂಜನ್ ಭಾರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೈಲಾಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಭಾಷಣಕಾರ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಥಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುರ್ತಾವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪತನಗೊಂಡರೂ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೈಲಾಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಬಾಬು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನನಗೆ ಮಗನಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಏಕೈಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕ: 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕೈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಚಿವರಾದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಜನಾರ್ದನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 1990ರಲ್ಲಿ 30 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 41 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 1995ರಲ್ಲಿ 5,674 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರು.
2000ದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. 2015ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,150 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ. 1952ರಲ್ಲಿ 14 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 1,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
2025ರ ದಾರಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನ್ ಸೂರಜ್ ಪಕ್ಷ ತ್ರಿಕೋನ ಹೋರಾಟ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
