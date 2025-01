ETV Bharat / bharat

ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ, 2ನೇ ದಿನ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 1.38 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರಿಂದ 'ಅಮೃತ ಸ್ನಾನ' - MAHA KUMBH MELA AMRIT SNAN

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಮೃತ ಸ್ನಾನ ( Image released by @myogiadityanath via X on Tuesday, Jan. 14, 2025 )