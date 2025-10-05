ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಗ್ಗದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ICMR ಅನುಮೋದನೆ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 5, 2025 at 3:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ (ಟಿಬಿ) ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಸಿಎಂಆರ್ (ICMR) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ಗವೂ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಐಸಿಎಂಆರ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಾಧನವಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಪ್ಲಸ್ ಎಂಬಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹುವೆಲ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಟಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಿಸಿಆರ್ (PCR) ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಿಪ್ಲಸ್ ಸಾಧನವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 96 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಫದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು, ರೋಗನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇದು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಟ್ ಎಂದರೆ, ಯುನಿಎಎಮ್ಪಿ ಎಂಬಿಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (UniAMP MTB Nucleic Acid Test Card). ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಹುವೆಲ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿ ಪತ್ತೆ: ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವು ರೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ರೋಗನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಫದ ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು (non-invasive tongue swabs) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಟಿಬಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕಫದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಿಟ್ನಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಪಡೆದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಐಸಿಎಂಆರ್ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ನಿವೇದಿತಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹೊಸ ಟಿಬಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸ್ವದೇಶಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊಸ ಕಿಟ್ಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೂನಾಟ್ (Truenat) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥೋಡಿಟೆಕ್ಟ್ (PathoDetect) ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (NAAT) ಅನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ, ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 'ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್' ಉಪಕ್ರಮ ಸಾಥ್ ನೀಡುವುದೇ? - TB Mukt Panchayat Initiative
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಟಿಬಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಜಿ ಲಸಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ - BCG VACCINE