ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ: ಎಲ್ಲ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ..ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ!!
ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2025 at 4:53 PM IST
ಸಿರಿಸಿಲ್ಲಾ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ 50 ಜನರ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಕೋಥ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಬೀದಿನಾಯಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ವೆಂಕಟರಾವ ನಗರ, ನೆಹರು ನಗರ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬಿ.ವೈ.ನಗರ, ಗೋಪಾಲ್ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಜನರ ಕಾಲು, ತೋಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ತೆರೆದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬೀದಿಗಿಳಿಯಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಾಟ: ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂಧರ ಶಾಲೆಯ 11 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು.
ನವನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಓರ್ವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ನಾಯಿ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಮಹೇಶ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಕಡಿದಿದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
