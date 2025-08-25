ETV Bharat / bharat

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ! - MVIS IN RAILWAY

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಹೋದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

AI USE IN INDIAN RAILWAY MACHINE VISION BASED INSPECTION ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
Published : August 25, 2025 at 3:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ದೋಷಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಕಳೆದಹೋದ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಯಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಧಾರಿತ ತಪಾಸಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (MVIS)ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ತುಘಲಕಾಬಾದ್, ನಾಗ್ಪುರದ ಮೌಡಾ, ವಿಜಯನಗರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೋರಣಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

MVIS ಎಂಬುದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಅಂಡರ್ - ಗೇರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇತಾಡುವ, ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ MVIS ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು DFCCILಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಘಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

"ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಇದು AI/ML ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ತುಘಲಕಾಬಾದ್, ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಾಗ್ಪುರ ವಿಭಾಗದ ಮೌಡಾ, ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯ ವಾಲ್ಟೇರ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ-ವಿಜಿಯನಗರಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ವೆಯು ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OMRS), ವೀಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ (WILD) ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳು (ರೈಲ್ ಮದದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ), ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (ಸರಕು ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನದ ಅಂದಾಜು ಸಮಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ) ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಿಕೆ/ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

