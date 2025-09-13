ETV Bharat / bharat

ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್​ ಎಫ್​ಎಂ: ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೇಡಿಯೋ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

lunch-break-fm-students-of-adarsh-school-inspire-with-their-own-radio
ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೆಡಿಯೋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಚೇರಿಯಲ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಊಟದ ವಿರಾಮದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ (ಮಾಡೆಲ್​) ಸ್ಕೂಲ್​ ಅಂಡ್​ ಕಾಲೇಜ್​ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಮೋಜಿನ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾತರದ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಫ್​ಎಂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿಯೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಜೆ ಆಗಿರುವ ಶಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತಲೇ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ಟಿಜಿಎಂಎಸ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾಡೆಲ್​ ಸ್ಕೂಲ್​) ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ನಮ್ಮ ಎಫ್ಎಂ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

Lunch-Break FM: Students of Adarsh School Inspire with Their Own Radio
ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೆಡಿಯೋ (ETV Bharat)

ಫೇಮಸ್​ ಆದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಕಥೆ:ನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರ್​ಜೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಕಪ್ಪೆಯೊಂದು ಡ್ರಾಗನ್​ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು: ಈ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಫ್​ಎಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ಇಲ್ಲಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಣಿಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಣೆ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

10ನೇ ತರಗತಿಯ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್​ಜೆ (ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ)ಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್‌ಜೆಗೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ: ನಿತ್ಯ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ 45 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಆರ್​ಜೆಗಳು ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸವಾಲಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದೀಗ ಈ ಶಾಲೆಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆಡಿಯೊ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ರೀಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಎಫ್​ಎಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ಆಚೆಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲಂಚ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಎಫ್​ಎಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ‘ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿರಿಯಡ್​ ಫೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಡ್ ರ‍್ಯಾಲಿ: ಮುಟ್ಟನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL INSPIRE WITH THEIR OWN RADIOSCHOOL RADIO BY STUDENTADARSH SCHOOL FMSCHOOL OWN THEIR RADIOLUNCH BREAK FM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.