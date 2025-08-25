ETV Bharat / bharat

ತವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ; ಲಕ್ನೋದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ - SHUBHANSHU SHUKLA

ಯಶಸ್ವಿ ಗಗನಯಾನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತವರು ಲಕ್ನೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

Lucknow Welcomes Son Of The Soil Shubhanshu Shukla With Pride; Very Happy & Excited
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಎಸ್​ಎಸ್​)ದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಲಕ್ನೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್, ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಿ 20 ಚೌರಾಹಾ ಮೂಲಕ ಸಿಎಮ್ಎಸ್ ಗೋಮತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಕ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಭಾರತ್​ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.

ಗೋಮತಿ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3000 ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗೀತ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ತಾವು ಓದಿದ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಯುವ ಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳ ಗುಣಗಾನ; ಗಗನಯಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದಿ, 2040ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಗಗನಯಾನದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲಾ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ- ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಎಸ್​ಎಸ್​)ದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಲಕ್ನೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್, ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಿ 20 ಚೌರಾಹಾ ಮೂಲಕ ಸಿಎಮ್ಎಸ್ ಗೋಮತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಕ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಭಾರತ್​ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.

ಗೋಮತಿ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3000 ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗೀತ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ತಾವು ಓದಿದ ಸಿಟಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಯುವ ಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳ ಗುಣಗಾನ; ಗಗನಯಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದಿ, 2040ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಗಗನಯಾನದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲಾ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ- ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA VISIT LUCKOWLUCKNOW WELCOMES SHUBHANSHU SHUKLASHUBHANSHU SHUKLA UTTARA PRADESHSHUBHANSHU SHUKLA IN LUCKNOWSHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

₹358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಯಮನನ್ನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ: 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ!

ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.