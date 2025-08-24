ETV Bharat / bharat

ಹುಟ್ಟೂರು ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ: ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ! - SHUBHANSHU SHUKLA

ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

SHUBHANSHU SHUKLA
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಆಗಮನಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್​ಎಸ್​) ವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಂಶು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ನೋಗೆ ತಲುಪಲಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ Axiom-4 ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸುವೆ: ಶುಭಾಂಶು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಖಾದ್ಯ ತಿನ್ನಿಸುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಳ ಆಹಾರ, ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್-ರೈಸ್ ತಿನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ. ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸಹೋದರನ ಕೆಲಸವು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಅವರ ನೆರೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಆತ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಂತಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಹಿಮಾಂಶು ವಾಜಪೇಯಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1985ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಜೂನ್ 17, 2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ನೇಮಕವಾದರು. ಅವರು ಫೈಟರ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು 2000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಐಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ- ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್​ಎಸ್​) ವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಂಶು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ನೋಗೆ ತಲುಪಲಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ Axiom-4 ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸುವೆ: ಶುಭಾಂಶು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಖಾದ್ಯ ತಿನ್ನಿಸುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಳ ಆಹಾರ, ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್-ರೈಸ್ ತಿನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ. ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸಹೋದರನ ಕೆಲಸವು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಶುಭಾಂಶು ಅವರ ನೆರೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಆತ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಂತಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಹಿಮಾಂಶು ವಾಜಪೇಯಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1985ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಜೂನ್ 17, 2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ನೇಮಕವಾದರು. ಅವರು ಫೈಟರ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು 2000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಐಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ- ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA IN LUCKNOWSHUBHANSHU SHUKLA FAMILYಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣSHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.