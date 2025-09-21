ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂದ ಪ್ರಿಯಕರ: 100 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಾಗಿಸಿ ನದಿಗೆಸೆದ!
ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಶವವನ್ನು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನ್ಪುರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹನುಮಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಶವ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಾನ್ಪುರ್ ಮೂಲದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ. ಫತೇಪುರದ ಸೂರಜ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸೂರಜ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೂರಜ್, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಧ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೂರಜ್ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫೋನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಾಯಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುನುಮಂತ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿಡು, ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿ ಸೂರಜ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಯುವತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿ, ಶವ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಬಳಿಕ ಗೆಳೆಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ 100 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಯುಮುನಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ದೀಪೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಚೌಧರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ಗಿತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ: ನನಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ಕುರಿತು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಳು. ಜುಲೈ 21ರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಳು. ಆಗ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
