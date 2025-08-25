ETV Bharat / bharat

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅರಳಿದ ಗಣಪ; ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ

ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ ತಮ್ಮ 'ಗೋ ಧಾಮ್' ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 7:40 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ) : ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ ಅವವರು, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನನಿಬಿಡ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಗೋ ಧಾಮ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಂದರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಸಾರಿಕಾ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಂತುಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿದರು.

"ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಾಲು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸುಗಳು ಒದಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದರ ಜೀವಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಾರಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

'ನಾನು ದೇಶೀಯ ಹಸುಗಳಿಂದ ಸಗಣಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನಂತರ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾರಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80% ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು 20% ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರಗಳು 3-ಇಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 12-ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 50 ರೂ. ಗಳಿಂದ 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ: 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಅವು ನಿಮಜ್ಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅರ್ತತ್ರನ್ ಬೆಹ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳಕರವಲ್ಲ, ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವರ್ಣರಂಜಿತ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ (ETV Bharat)

ಸಾರಿಕಾ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಂಬಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಸಾರಿಕಾ ಜೈನ್ (ETV Bharat)

'ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸುವನ್ನು 'ಗೋಮಾತೆ' ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಕಲೆ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾರಿಕಾ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

