ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಗವಾನ್ ಬಾಲಾಜಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
9 ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾದ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಇಒ ಶ್ಯಾಮಲಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ, ಕನುಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದೆ.
ವಾಹನ ಸೇವೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ: ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸೆ. 16 ರಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಲ್ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಂಜನಂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆ. 23 ರ ಸಂಜೆ, ಅರ್ಚಕರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, 24ರ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶೇಷ ವಾಹನ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಚಕ್ರಸ್ನಾನ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬರುವ ಕಾರಣ ಬಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಇಒ ಶ್ಯಾಮಲಾ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೈವಿಕ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
