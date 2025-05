ETV Bharat / bharat

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ: ಪಿಒಕೆ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ- ಮೋದಿ - OPERATION SINDOOR

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ( ETV Bharat )

Published : May 12, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:25 PM IST

LIVE FEED ಪಿಒಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ- ಮೋದಿ ಟೆರರ್- ಟ್ರೇಡ್​ ಒಂದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ನಾವು ಪಿಒಕೆ ವಾಪಸ್​ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ

ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯುದ್ಧಕಾಲವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ- ಪ್ರಧಾನಿ ಇದು ಯುದ್ಧಕಾಲವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆದರೆ, ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳೇ ಶತ್ರುಗಳು

ಆ ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ

ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಕ್​ನ ಅಣುಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಹೆದರಲ್ಲ- ಮೋದಿ ಅಣುಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಹೆದರಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಲ್ಲ

ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ

ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧ ಕದನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ- ಮೋದಿ ಭಾರತದ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು

ಅದು ಕೂಡ ಮಿಸೈಲ್​, ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿತು

ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಉಡಾಯಿಸಿದೆವು

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಶ್ವವೇ ನೋಡಿದೆ

ಪಾಕ್​ ಡ್ರೋನ್​, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಕದನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ,ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದೆ ದಾಳಿ, ಉಗ್ರವಾದ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿವೆ

ಭಾರತ ಉಗ್ರವಾದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಕೇತವೇ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರವಾದದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾಯಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ

ಭಾರತದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹತಾಶೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ- ಮೋದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಬಹಾವಲ್​ಪುರ, ಮುರಿಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ

ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿ ಉಗ್ರವಾದದ ಭೀಭತ್ಸದ ಮುಖ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿ ಉಗ್ರರು ಕುಟುಂಬದ ಎದುರಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು

ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿ ಉಗ್ರವಾದದ ಭೀಭತ್ಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ

ಇದು ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್​

ಸೇನೆಯ ವೀರತ್ವ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೋದಿ

Last Updated : May 12, 2025 at 8:25 PM IST