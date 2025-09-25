ಮದ್ಯ ಹಗರಣ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಘೇಲ್ ಪುತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬಂಧನ
ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 10:07 AM IST
ರಾಯ್ಪುರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಮಧ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ಮಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಮಧ್ಯ ಹಗರಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ದೀಪೇನ್ ಚಾವ್ಡಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಸಿಕೊಂಡು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2019 ಮತ್ತು 2022 ರ ನಡುವೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಮದ್ಯ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಚೈತನ್ಯ ವಕೀಲರಾದ ಫೈಸಲ್ ರಿಜ್ವಿ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಇಲ್ಲದೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಹು ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 29 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
