ಮದ್ಯ ಹಗರಣ: ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಘೇಲ್​ ಪುತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬಂಧನ

ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ (ANI)
By PTI

Published : September 25, 2025 at 10:07 AM IST

ರಾಯ್​ಪುರ್​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಮಧ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್​ ಅವರ ಮಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ವಾರೆಂಟ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಮಧ್ಯ ಹಗರಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ದೀಪೇನ್​ ಚಾವ್ಡಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 6ರವರೆಗೆ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಸಿಕೊಂಡು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2019 ಮತ್ತು 2022 ರ ನಡುವೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಮದ್ಯ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಚೈತನ್ಯ ವಕೀಲರಾದ ಫೈಸಲ್​ ರಿಜ್ವಿ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಇಲ್ಲದೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಹು ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 29 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ ಚೈತನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್​ ಬನ್ಸಾಲ್​​​ ವಿರುದ್ಧ ವಾರೆಂಟ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

