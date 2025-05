ETV Bharat / bharat

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು 11 ಜನ ಸಾವು: ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ - LIGHTNING STRIKES

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 2:20 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:37 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊರಾಪುಟ್, ಗಂಜಾಮ್, ಜಾಜ್‌ಪುರ, ಧೆಂಕನಲ್, ಬಾಲಾಸೋರ್ ಮತ್ತು ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಡಿಲಿಗೆ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಾಪುಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಲಿಗುಡಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಖಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸ್ ಜಾನಿ (32) ಎಂಬಾತ ಲೆಂಜಿಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪರಡಿಗುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ರಿ ಮಂಡಿಂಗಾ (60), ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಾಸಾ ಮಂಡಿಂಗಾ (16) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಶಿ (35) ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಇತರ ಐದು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಜಾಂನ ಬೆಳಗುಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಬಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ರೀತಾ ಗೌಡ್ (30) ಎಂಬುವರು ಮಾವಿನ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ತನರಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರ್ಮದಾ ಪೊಲೈ (38) ಎಂಬುವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬಿಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರಿದಾ (ಎ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ (13) ಎಂಬಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬುರುಸಾಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಾರಾ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ (9) ಮತ್ತು ಜಖುನ್ ಚತರ್ (12) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧೆಂಕನಲ್‌ನ ಮಹಾಬಿರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸುಮುಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುರುಷಿ ಬಿಸ್ವಾಲ್ (40) ಎಂಬಾತ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಗಾಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬಾರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸನಾತನ್ ಡಯಾನ್ (45) ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

May 17, 2025 at 2:37 PM IST