ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಬಲೀಕರಣ: ಇದು 16 ಜನ ವಿಶೇಷಚೇತನರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್!

'ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್​ನಲ್ಲಿ 16 ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

16 ಜನ ವಿಶೇಷಚೇತನರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಕದ ತಟ್ಟಿದರೂ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ.

16 ವಿಶೇಷಚೇತನರು, 3 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: 4.05 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 16 ಜನ ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ತಲಾ 13 ಸಾವಿರ ರೂ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ವಹಿವಾಟು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತಂಡದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವರು ಪೊಲಿಯೋದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ: ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ ವಿಶೇಷಚೇತನನಿಗೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹400 ಭತ್ಯೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 700 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾರಾಟವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಬದಲಾದ ಬದುಕು: "ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ನನ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷಚೇತನರನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸದ್ಯ ₹13,000 ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಅಂತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಮು.

TAGGED:

