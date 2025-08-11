ETV Bharat / bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ - YAMUNA MATA STATUE

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 6:46 PM IST

ನವದೆಹಲಿ : ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎ) ಐಎಸ್‌ಬಿಟಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ 'ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಮೆ'ಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು 'X' ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಯಮುನಾ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಯಮುನಾ ಕೇವಲ ನದಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ: ಯಮುನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಮುನೆ ತನ್ನ ವಾಹನ ಆಮೆಯ (ಕೂರ್ಮ) ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾತೆ ಯಮುನೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಖವು ಯಮುನೆಯ ಮೂಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆಯ ಮುಖ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಕಡೆಗಿದೆ.

ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು: ದೆಹಲಿಯ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 150 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಮೆಯ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಎ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಯಮುನಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಸಿರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಅಸಿತಾ ಪೂರ್ವ ಉದ್ಯಾನವನ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ನದಿ ದಂಡೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

