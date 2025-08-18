ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಇಂದಿಗೂ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಪಾಲ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜೋಗು ನಿರ್ಮಲಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೈಂಡನೆಸ್ ಕಿಚನ್' (ಕರುಣೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆ) ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇವರ ಆಶಯ.
ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬೆರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇಯಿಸುವ ಆಹಾರ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ.
20 ವರ್ಷ ಎನ್ಜಿಒ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ: ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಇವರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎನ್ಜಿಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆರಿಗೆ, ಎದೆಹಾಲು ದಾನ, ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಇವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇಸರ: ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಪತಿ ನರೇಶ್ ಕೂಡ ತೆಲಂಗಾಣದವರಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಗರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತರು. ಜೀವನವು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರೋವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸರಳತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜೀವನದತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಂಡನೆಸ್ ಅಡುಗೆಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಇವರ ಆರೋವಿಲ್ಲೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಂತಹಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಕೈಂಡನೆಸ್ ಕಿಚನ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಅಡುಗೆಮನೆ ವಾರಂಗಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25-30 ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದಾಗಿ.ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೊಷದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆಟಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವೆ. ಸಹ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಕೈಂಡನೆಸ್ ಕಿಚನ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವಾನಿ ಯಶೋಗಾಥೆ