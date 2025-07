ETV Bharat / bharat

ಮುಡಾ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್​: ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಳಕೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ - WHY ED BEING USED SC

ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 21, 2025 at 12:29 PM IST 4 Min Read