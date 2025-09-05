ETV Bharat / bharat

ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್: ಚಿರತೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ಶಾಕ್! - LEOPARD HUNTING STRATEGY

ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮಿನಿಸಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

LEOPARD ATTACK UTTARAKHAND ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ತಂತ್ರ LEOPARD HUNTING STRATEGY
ಚಿರತೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ಶಾಕ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 2:37 PM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಪೌರಿಯ ಸತ್ಪುಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚು ಹಾಕಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿರತೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಸತ್ಪುಲಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೇಪಾಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿರತೆ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾಳಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಮಗು ಬದುಕುಳಿದಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿರತೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೃಗಾಲಯದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರತೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಚಿರತೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ಪುಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳಿ ವಸಾಹತುವಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಲಭ ಬೇಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿರತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಚಿರತೆ ನೇಪಾಳಿ ವಸಾಹತುವಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸುಲಭ ಬೇಟೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿರತೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಯ ನೋಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರತೆಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಜನರು: ಸತ್ಪುಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಿರತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಯು ಜನರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೇಟೆ: ಈ ಚಿರತೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯ ಎತ್ತರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 11 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು.

ಈ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿರತೆಯು ಜನರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಂತ್ರದಿಂದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಲಕ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ, ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿರತೆಯು ಸುಲಭ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಿಸಲು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಒ ರಜತ್ ಕಪಿಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯ ವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನವ - ವಜ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸಹ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಲಭ ಬೇಟೆಯೆಂದು ಚಿರತೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ವಸತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿರತೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಡಿಫರೆಂಟ್​ ಪೋಸ್​ ನೋಡಿ: ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ರೀ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕಿನ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿ'ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ; ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ

