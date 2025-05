ETV Bharat / bharat

ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ರದ್ದು - ARMS MANUFACTURING FACTORIES

ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 4, 2025 at 6:59 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:23 PM IST 2 Min Read

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂದಾ ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್​ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಜೆಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ರಜೆ ರದ್ದು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದಾ ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ" ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ರಜೆ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುನಿಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಐಎಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದಂತೆ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಜೆಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಜಬಲ್ಪುರ ಕಾರ್ಖಾನೆ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದ ಖಮರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಇಂಥದ್ದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : May 4, 2025 at 7:23 PM IST