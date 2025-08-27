ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಚಿನ್ನವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಭಾರತದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಇತರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಚವಿತಿಯಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀಸಲು ಕಾರಣ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಖರೀದಿ ಮಾತ್ರ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಚವಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಖರೀದಿಗಳ ಭರಾಟೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು.
ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವರು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ (ಚೌಕಟ್ಟು)ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಣೇಶ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರುಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಬೆಲೆ 7,000 ರೂ. ಇದೆ. ಜನರು ಈ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪದ್ಧತಿ: ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ 'ಪ್ರಾಂಡಾ ಗ್ರೂಪ್' ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮೊದಲ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. 'ಪ್ರೈಮಾರ್ಟ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾಂಡಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಸರಸ್ವತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಭರಣಾ ತಯಾರಕರು.
ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್: ಈ ಬಾರಿ ಚೌತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಈಗ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನ ಪೊವೈ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿವ ಶುಭಮ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು.
ಖರೀದಿ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತು: ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ನೋಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ 7,000ರೂ.ಗೆ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈಡೇರಿತು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾಲಿ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು: ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಪ್ರೈಮಾರ್ಟ್'ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ತೇಜ್ವಾನಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಢರಪುರ ತುಳಸಿ, ಜಪಮಣಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ - GANESHA IDOL MADE FROM GARLANDS