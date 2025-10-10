'ಮುನಂಬಂ ಭೂಮಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ': ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಮುನಂಬಂ ಭೂಮಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
Published : October 10, 2025 at 7:54 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮುನಂಬಂ ಭೂ ವಿವಾದದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, 1950ರ ಪತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಪತ್ರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಶ್ವತ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲ, ಉಡುಗೊರೆ: ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಭೂಮಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ಮುನಂಬಮ್ ಭೂಮಿ ದೇವರಿಗೆ (ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸೇಠ್ ಅವರು 1950ರಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ' ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಮುನಂಬಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕೇರಳ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ 2019ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಈ ಕ್ರಮವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಮವು "ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮುನಂಬಮ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಆಯೋಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದ ಏಕಪೀಠದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
