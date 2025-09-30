10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಕಸಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆಹೋದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2025 at 4:04 PM IST
ಗುಂಟೂರ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿರೆಡ್ಡಿಪಲೇನಿಯ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವನುಕುರಿ ಅಮ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ 90 ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 1961ರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊಲ ಖರೀದಿಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೂರು ಜನರ ತಂಡವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ 25 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಳು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟು 23 ಬಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಪಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಆರ್ಒ ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಿನ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ನಾವು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅಮ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಈ ವೃದ್ಧ ಜೋಡಿ ಗುಂಟೂರು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
