ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಲಡಾಖ್​ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​: ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಾಲ್ಮನ್ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read

ಲೇಹ್​: ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಲಡಾಖ್​ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣು. ಲಡಾಖ್​ನ ಮೊದಲ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಹಣ್ಣು ಇದೀಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲಡಾಖ್​ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ(APEDA) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿದೆ, ಲಡಾಖ್​ನಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್​ಗೆ ತಾಜಾ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​​ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ ತಾಜಾ ಹಾಲ್ಮನ್ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್‌ನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ.

ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿರುವ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ (ETV Bharat)

ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆದ ಲಡಾಖ್​​ನ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣು: ರಾಕ್ಟ್ಸೆ ಕಾರ್ಪೋ ಎಂಬ ವಿಧದ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಜಿಐ (Geographical Indication) ಟ್ಯಾಗ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆದ ಲಡಾಖ್​ನ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣು ಇದು. 2,612 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 15,868 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ "ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಮನ್ನ" ಹಾಗೂ "ವೋಕಲ್​ ಫಾರ್​ ಲೋಕಲ್​ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಔಟ್​ರೀಚ್​" ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಮೊದಲ ರಫ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 1.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ಗಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಫ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ, ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್​ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇದು ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ.

ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಲುಲ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಲ್ಫ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಲುಲು ಹೈಪರ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್​ ಮೂಲದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಸ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುದ್ರ ಗೌಡ್ ಪಿಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಲಡಾಖ್ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಲ್ಮನ್ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (APEDA) ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲುಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದರ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಫೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ, ಖರೀದಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ APEDA ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ".

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ತಾಜಾ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶೇಖರಣಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್​ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ APEDA ಜೊತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಲಡಾಖ್​ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್​ ಮತ್ತು ಸೀಬಕ್​ಥಾರ್ನ್​ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಕೆಸಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಲಡಾಖ್​ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಫೆನ್ಸ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್​ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್​ ರಿಸರ್ಚ್​ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ತ್ಸೆರಿಂಗ್​ ಸ್ಟೊಬ್ಡಾನ್​ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಎಯಾಗಿರಲಿ, ರಫ್ತಾಗಿರಲಿ ರೈತರು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಸಾಧಾರಣ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಲಡಾಖ್‌ನ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2022–2023 ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1,600 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ತಾಜಾ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸ್ಟೋಬ್ಡಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

