ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

GOLD PRODUCTION
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 1:16 PM IST

ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜಿಯೋ ಮೈಸೂರು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇದೀಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದ, ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ: ತುಗ್ಗಲಿ ಮಂಡಲದ ಜೊನ್ನಗಿರಿ, ಪಗಿದಿರೈ ಮತ್ತು ಎರ್ರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1,477.24 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಮೈಸೂರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಯು 320 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು 2006 ರಲ್ಲಿಯೇ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮಿನಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು: ಜಿಯೋ ಮೈಸೂರು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಣಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಘಕಟವೊಂದರಲ್ಲಿ 180 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ 6.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2043 ರವರೆಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರು ತೆಗೆದು, 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 1,000 ಟನ್ ಅದಿರು ಸುಮಾರು 700 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 350 ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹಂದ್ರಿ - ನೀವಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ 18 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೃಹತ್ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಖನಿಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

