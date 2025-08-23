ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕುಕಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಲಾಪರಾಧ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.
ಬಾಲಕಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕಿಯ ತಮ್ಮನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕದಿಯಲು ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮೊಹಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ ಕದಿಯಲು ಬಂದು ಕೊಲೆ: ಬಾಲಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಆರೋಪಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಕದಿಯಲು ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂದು ಬಾಲಕ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆತ ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಬಾಲಕಿ ಆತನ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಆಗ ಆತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಕುವನ್ನು ತೊಳೆದು, ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ 8 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿಯ ತಮ್ಮನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂತೆಯೇ ಆಡಲು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ ಆತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಬಾಲಕಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕದಿಯುವಾಗ ಶಬ್ಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಚೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಲನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಆತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನಿಖೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಚಾಕು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಕುಕಟಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
