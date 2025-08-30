ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ರಸ್ತೆ ಇದು! - KOZHIKODE WAYANAD TUNNEL ROAD

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ - ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road model
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ) : ಕೇರಳದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 8.73 ಕಿ. ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಸುರಂಗವು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾ?: ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ಸುರಂಗವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಸುರಂಗ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ತುರ್ತು ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಈ ಸುರಂಗವು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5.58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ನ ಮರಿಪ್ಪುಳದಿಂದ ವಯನಾಡಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿಪಾಲಂವರೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8.73 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8.11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅವಳಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇರುವಾಳಿಂಜಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಆರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 300 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 33 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ: ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು 5,771 ಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 2,964 ಮೀಟರ್ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಶಾಸಕ ಲಿಂಟೊ ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ತಾಮರಸ್ಸೆರಿ ಚುರಂ (ತಾಮರಸ್ಸೆರಿ ಪಾಸ್) ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್–ಕುನ್ನಮಂಗಲಂ–ಎನ್‌ಐಟಿ–ಮುಕ್ಕಂ–ತಿರುವಂಬಾಡಿ–ಅನಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್–ಕಲ್ಲಾಡಿ–ಮೆಪ್ಪಾಡಿ–ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರವನ್ನು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ), ಕೆಐಐಎಫ್‌ಬಿ (ಕೇರಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ರಾಯಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ₹2,134 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ : ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯಿತು. 60 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ 100 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಹುಪಥ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು - CABINET APPROVES 3 PROJECTS

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ) : ಕೇರಳದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 8.73 ಕಿ. ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಸುರಂಗವು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾ?: ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ಸುರಂಗವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಸುರಂಗ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ತುರ್ತು ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಈ ಸುರಂಗವು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5.58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ನ ಮರಿಪ್ಪುಳದಿಂದ ವಯನಾಡಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿಪಾಲಂವರೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8.73 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8.11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅವಳಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇರುವಾಳಿಂಜಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಆರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 300 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 33 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ: ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು 5,771 ಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 2,964 ಮೀಟರ್ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಶಾಸಕ ಲಿಂಟೊ ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ತಾಮರಸ್ಸೆರಿ ಚುರಂ (ತಾಮರಸ್ಸೆರಿ ಪಾಸ್) ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್–ಕುನ್ನಮಂಗಲಂ–ಎನ್‌ಐಟಿ–ಮುಕ್ಕಂ–ತಿರುವಂಬಾಡಿ–ಅನಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್–ಕಲ್ಲಾಡಿ–ಮೆಪ್ಪಾಡಿ–ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರವನ್ನು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ), ಕೆಐಐಎಫ್‌ಬಿ (ಕೇರಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ರಾಯಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ₹2,134 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ : ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯಿತು. 60 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ 100 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಹುಪಥ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು - CABINET APPROVES 3 PROJECTS

For All Latest Updates

TAGGED:

WAYANAD TUNNEL CONSTRUCTIONKOZHIKODE WAYANAD TUNNEL PROJECTಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​​ ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆKERALAKOZHIKODE WAYANAD TUNNEL ROAD

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.