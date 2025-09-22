ಕೇರಳ: ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಿರಾತಕ
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : September 22, 2025 at 5:34 PM IST
ಕೊಲ್ಲಂ(ಕೇರಳ): 39 ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪತಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕೂಥನಡಿ ಬಳಿಯ ಪುನ್ಲೂರುನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಾಲಿನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತಕ 42 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಸಾಕ್ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪುನ್ಲೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪತಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಇರಿತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಐಸಾಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲಿನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ, ಶಾಲಿನಿ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಸೇರಿದಳು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಇಟ್ಟು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಲಿನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಂಪತಿಯ 19 ವರ್ಷದ ಮಗ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 103(1) (ಕೊಲೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಿನಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಸಾಕ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಳು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಆಕೆಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಮನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
