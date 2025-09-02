ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ) : ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮನೋಜ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಾಹನಗಳ ಬಳಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಜಾರ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ) ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ (ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪೂರ್ವ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ) ನಿಂದ ಬಂದ ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮನೋಜ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಲಾಲ್ಬಜಾರ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಯುಕ್ತರ ವಾಹನಗಳಿದ್ದವು. ಅಪಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರಕ್ ಬಿಬಿಡಿ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಹೊರಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪೂರ್ವ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಹೇಳೋದೇನು?: "ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಬಂದ ಕಾರಣ ವಾಹನವನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇನಾ ಯೋಧ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಹರೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಹರೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇನೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿಎಂಸಿ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಸೇನೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮರುದಿನವೇ ಸೇನಾ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
