ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರ?; ಏನಿದು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭೀಕರ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ನೆರೆಯ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ?: ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳೂ ಜರುಗಿವೆ. ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಾಯವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಸ್ವರೂಪ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಾಹನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ವಿಮೆ ಮಾತ್ರ: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್​ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೋತಿರಾಮ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಮೆ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು.

ವಾಹನ ವಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ: ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಎಂದು ಮೋತಿರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೈಮ್​​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಮೋತಿರಾಮ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ಅಗತ್ಯ: ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೋತಿರಾಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ವಿಮೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿಒದಿಂದ ಪರಿಹಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು. ವಾಹನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಒ ರದ್ದುಗೊಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

know-what-is-the-compensation-and-insurance-policy-for-vehicles-damaged-in-a-natural-disaster
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ವರದಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್​​ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್‌ಟಿಒ ಸಂದೀಪ್ ಸೈನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದಾಗ ಅವಘಡ ಎದುರಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಲ್ಲದೇ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಫ್-ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್‌ಟಿಒ ಅನುಮೋದಿಸದ, ಡಾಂಬರು ಹಾಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಟಿಒ ಸಂದೀಪ್ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕನಸು ಛಿದ್ರ, ಬದುಕು ಅಭದ್ರ: ವ್ಹೀಲ್ ​ಚೇರ್​​ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಯುವಕ!

For All Latest Updates

TAGGED:

VEHICLES INSURANCE IN DISASTERVEHICLE COMPENSATION POLICYINSURANCE POLICYವಾಹನಗಳ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿVEHICLES INSURANCE IN DISASTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.