ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ - KISHTWAR CLOUDBURST

ಆಗಸ್ಟ್​ 14ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಿಶೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 30 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಶೋತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2025 at 1:05 PM IST

1 Min Read

ಚಿಶೋತಿ(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಚಿಶೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಎಂಬವರನ್ನು ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಚೈಲ್ ದೇವಿಯ ದಯೆಯಿಂದ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಭಾಷ್​ ಚಂದ್ರ ಲಂಗರ್​ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಂಗರ್​ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಚಿಶೋತಿಯ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಲಂಗರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಭಾಷ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಗರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು 200-300 ಯಾತ್ರಿಕರು ಲಂಗರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 1,000ರಿಂದ 1,500 ಜನರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಾ.ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಉಧಂಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾತಾ ಮಚೈಲ್‌ನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತೀ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಾವಿರಾರು ದಣಿದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಗರ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್, ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತಂಡಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಂಗರ್ ಬಳಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಭಾಷ್​ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

