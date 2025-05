ETV Bharat / bharat

ಕಿಡ್ನಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ​: ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ - KIDNEY RACKET CASE

ಅಕ್ರಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ​ ( ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ )

Published : May 19, 2025 at 3:27 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 3:55 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ​: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಕಿಡ್ನಿ ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರೂರ್​ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಕಿಡ್ನಿ ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಐಡಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 21 ರಂದು ರಾಚಕೊಂಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರೂರ್​​ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಮಂದಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅರೋಪಿ, ಮಾಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಪವನ್​ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಲಿಯಾನ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಿದರೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಡ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ದಂಧೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪವನ್​ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಂಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಡ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್​ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟದ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಐಡಿ

