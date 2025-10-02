ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು 12 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಕ್ರಂದನ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾಂಡ್ವಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು 12 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : October 2, 2025 at 8:36 PM IST
ಖಾಂಡ್ವಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಇಂದು ದೇಶವೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಖಾಂಡ್ವಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು 8 ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗಾಯ್ತು ದುರಂತ?: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಧಾನಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅರ್ಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಜರ್ಸನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಚಾಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ.
ಈ ವೇಳೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನವು ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನ ತುಂಟತನ ಕಾರಣವೇ?: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಬಾಲಕನ ತುಂಟತನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾದವರ ಪೈಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
