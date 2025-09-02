ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಿನ; 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಐದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ.. ಇದಕ್ಕಿದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ..! - WORLD COCONUT DAY

100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ - ಜೀವಿತಾವಧಿಯ GI ಟ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ - ಇಂದು ವಿಶ್ವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಬನ್ನಿ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಐದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:30 AM IST

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್, ಕೇರಳ: ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 2. ವಿಶ್ವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಿನ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 36ರಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ: 2024 ರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳವು 7.66 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 552.2 ಕೋಟಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 720 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ 17 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಐದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ (ETV Bharat)

ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ ತೆಂಗಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಈಗ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ (GI) ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KAU) ಮತ್ತು ಕವಿಲುಂಪರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

GI ಟ್ಯಾಗ್​ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ: KAU ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೋಶದ ತಂಡವು ಕವಿಲುಂಪರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ GI ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿನ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇರಳದಿಂದ GI ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕವಿಲುಂಪರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಪೊನ್ನತ್ತಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಿನ; 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CPCRI) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಧದ GI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. GI ಟ್ಯಾಗ್ ರೈತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಏಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ: ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನ ಮರವು ನೆಟ್ಟ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವು ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ದಪ್ಪವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟ ನೀರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಾಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲವು.

100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿ, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಐದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ (ETV Bharat)

ಈ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನಾವು ಹಲವಾರು ಇತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕುಟ್ಯಾಡಿಯಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರುಥೊಂಕರದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಕ ಮೋಹನನ್ ಮಠತ್ ಅವರು ETV ಭಾರತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕುಟ್ಯಾಡಿಯಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಮೋಹನನ್​ ಮಠತ್.

ಕುಟ್ಯಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಕೃಷಿಯೇ ಜೀವನಾಧಾರ: ಕುಟ್ಯಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಳೆಗಾರರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಂದಾರಿಯಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋಹನನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹ ರೋಗಪೀಡಿತ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಟಾಲ್ ತಳಿಗಿಂತ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್: ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಟಾಲ್ (WCT) ವಿಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಸಿಪಿಸಿಆರ್‌ಐ ತಂಡವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಟಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಎತ್ತರ, ಗೊಂಚಲು ಗಾತ್ರ, ಕಾಯಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕುಟ್ಯಾಡಿ ತಳಿಯ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಢ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

