ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಿನಿಕ್ಸ್​​ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!: ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ತ್ರೀ ಸಿನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

Kerala To Launch STHREE Cinics To Enhance Women's Healthcare Services
ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಿನಿಕ್ಸ್​​ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೇರಳ: ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ 5,415 ಜನಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಪಲ್ಲಿಥುರ ಜನಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಜನಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5,000 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡಾ ಸೇರಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ (ETV Bharat)

ಸ್ತ್ರೀ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಸ್ತ್ರೀ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ - ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ (SHGs) ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ರೋಗಿಗೆ ಎಮಿಸಿಜುಮಾಬ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೇರಳ. ತ್ರಿಶೂರ್‌ನ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ, ತ್ರಿಶೂರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೋಗಿಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ VIII ಮಟ್ಟವು ಶೇ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾನ್ ವಿಲ್ಲೆಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಾ A ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಓವರಿ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೀಲು ವಿರೂಪತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮಿಸಿಜುಮಾಬ್ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಾಧಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳವು 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಔಷಧವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನವೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವೆ ಜಾರ್ಜ್, ರಾಜ್ಯದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಹೊಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎಂಬುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯ: ಪೋಷಕರಾಗಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವು!

ಕಸದಿಂದ ರಸ: ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು; ಯುವಕನ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ

55 ವರ್ಷದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್!; 2 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲವೇ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH MINISTER VEENA GEORGEWOMEN HEALTHCARE SERVICESHAEMOPHILIA TREATMENTKERALA LAUNCHES STHREE CINICSJANAKEEYA AAROGYA KENDRAMS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.