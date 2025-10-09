ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಏಕ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: 1.16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೇಓವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಏಕ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು 1.16 ಕಿಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 30 ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
Published : October 9, 2025 at 7:04 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು(ಕೇರಳ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತಲಪಾಡಿ-ಚೆಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಏಕ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಏಕ ಕಂಬಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಂತಕ್ಕಾಡ್ನಿಂದ ನುಳ್ಳಿಪಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ 27 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 5.5 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ, 1.16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದೆ. ಈ ಏಕ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ (ಕೊಯಮತ್ತೂರು) ನಡುವಿನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು (24 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ) ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. 1.16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು 30 ಬೃಹತ್ ಏಕ ಕಂಬಗಳು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ.
ಅದ್ಭುತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉರಾಲುಂಗಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ (ULCCS) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ 18, 2021ರಂದು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2025ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗಡುವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಇದೀಗ, ಯೋಜನೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದುರಂತ: ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 2,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮವಿದೆ. ನೌಕರರು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತಲಪಾಡಿ-ಚೆಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 39 ಕಿ.ಮೀ. ಷಟ್ಪಥ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 39 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 39 ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಆರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ATMS), ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದೂರುಗಳು: ರಸ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (NHAI) ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆಯು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ULCCS ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜಿಯಾಗದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿ.ಜಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ಗಡ್ಕರಿ
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ: ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ