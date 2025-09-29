ETV Bharat / bharat

ಏಷ್ಯಾದ ಹಳೆಯ ತೇಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ: ಬಕ್ಕಿಂಗ್​ ಹ್ಯಾಮ್​ ಅರಮನೆಗೂ ಈ ಮರದ ಬಳಕೆ!

ನಿಲಂಬೂರ್​ ತೇಗವೂ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಹ್ಲಾದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 1:39 PM IST

ನಿಲಂಬೂರ್​ (ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಲಂಬೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೊಲಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಹಳೆಯ ತೇಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ವಯನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಲಂಬೂರ್​ನ ತೇಗವೂ ವಯನಾಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಲಂಬೂರ್​ ತೇಗವೂ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ವಯನಾಡಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಕ್ಕಿಂಗ್​ ಹ್ಯಾಮ್​ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಕಾರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೊಲಿಯ ಈ ತೇಗದ ತೋಟವೂ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ತೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ತೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದರು ವಯನಾಡಿನ ಚೆಟ್ಟಿಯಲತೂರ್​ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದರು,"ಚೆಟ್ಟಿಯಲತೂರ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ​ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ವಿವರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿಯ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನಶ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಕುನ್ನತ್​​ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖುಷಿ ನೀಡಿತು ದೇಗುಲದ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಶಲಕಲೆಯ ರಥಗಳು ಮನಸೆಳೆದವು. ವಯನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅದ್ಬುತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

