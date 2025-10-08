ETV Bharat / bharat

ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ; ಏನವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು?.. ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವೇನು?

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಲು ಕೇರಳದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

Kerala Plantation Corporation Tests New Farming Models For Better Yield
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 4:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಸರಗೋಡು (ಕೇರಳ): ಕಾಸರಗೋಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನೂರಾರು ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವವು ಆ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು?: ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಅಂತರ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಂತರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಂತರ ತಂತ್ರಗಳ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Kerala Plantation Corporation Tests New Farming Models For Better Yield
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ (PCK) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನ, ಧರಶ್ರೀ, ಸುಲಭ, ಮದಕ್ಕಥರ 1 & 2, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಂಬ ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗೋಡಂಬಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು PCK ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಇವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ PCK ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

Kerala Plantation Corporation Tests New Farming Models For Better Yield
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಾಸರಗೋಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಾತ್ರದ ಮೂರು ತೋಟಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ರಿಂದ 60 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮೊದಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2ನೇ ತೋಟವನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ತೋಟವನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಕೆ (ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು) ನ ಮುಥಲಪ್ಪರದಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಹ ದೊರೆತಿದೆ.

Kerala Plantation Corporation Tests New Farming Models For Better Yield
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)

ಜೂನ್​ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭ: ನಿಗಮದಿಂದ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಗವು ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀನ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕು?: ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪಿಸಿಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಏಳು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 200 ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಐದು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ 400 ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಸಸಿಗಳ ಬೆಲೆ 40 ರಿಂದ 60 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಪಿಸಿಕೆ 1,33,000 ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 20,000 ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಸರಗೋಡು ತೋಟದ ನವೀನ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನಿಂದ ಕೃತ್ಯ

ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಾಧರಿತ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್​ ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್​​​ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ: ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?; ಇದು ಧರ್ಮಗಳ ಮೀರಿದ ಸ್ಟೋರಿ!

10 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಒಪನ್​ ಆಗಿದೆ ಗಿರ್​ ಸಸಾನ್​ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್​: ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು!

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANTATION CORPORATION OF KERALAPROFITABLE FARMING METHODHIGHER YIELD CASHEW PLANTATIONKASARAGOD KERALA CASHEW REVOLUTIONINNOVATIVE CASHEW FARMING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.