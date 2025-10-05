ETV Bharat / bharat

₹25 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದರೂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬರದ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತ: ಏಜೆಂಟ್ ಹೀಗಂತಾರೆ

ಕೇರಳದ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗದಿರುವುದು.

Lottery Agent M. T. Latheesh
ಲಾಟರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂ. ಟಿ. ಲತೀಶ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳ ತಿರುಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರವೂ ₹25 ಕೋಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದವರ ಗುರುತು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ (TH 577825) ಅನ್ನು ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ನೆಟ್ಟೂರಿನ ಲಾಟರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂ. ಟಿ. ಲತೀಶ್ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿಜೇತರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟೂರು ಪ್ರದೇಶದವರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಟರಿ ಏಜೆಂಟ್​ ಲತೀಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಟಿಕೆಟ್​ನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿಜೇತರಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 10 ಅಥವಾ 20 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 100% ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ನನಗೆ ಈ ಡಬಲ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಲತೀಶ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ: ಲತೀಶ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಗಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾಟರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅವರಿಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಲತೀಶ್ ಈಗ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ತಿರುಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಕೆಲಸ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಬದುಕು: ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್​​ಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಂಜು ಯಾದವ್!

For All Latest Updates

TAGGED:

25 CRORE WINNERLOTTERY AGENTಕೇರಳದ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿKERALAKERALA ONAM BUMPER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.