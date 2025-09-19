ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಶಿವಕುಟ್ಟಿ; ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇರಳದ ಸಚಿವ ವಾಸುದೇವನ್ ಶಿವಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 19, 2025 at 12:00 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ವಾಸುದೇವನ್ ಶಿವಕುಟ್ಟಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸದನ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಿವನ್ಕುಟ್ಟಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು: ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ 4 ಕೆ.ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಎ.ಎನ್.ಶಂಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.
ಸದನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷವು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ 4 ಕೆ.ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
